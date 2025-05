Gasperini: «Scudetto? Per tutti l’Inter era superiore. Lookman vuole andarsene»

Gasperini si è espresso così al termine del campionato sulla possibilità, poi sfumata, dell’Atalanta in lotta scudetto. Cita l’Inter e allo stesso tempo annuncia la volontà di Lookman di lasciare Bergamo.

L’OBIETTIVO DELLO SCUDETTO – Gian Piero Gasperini, intercettato dalla Domenica Sportiva, si è espresso così sull’eventuale possibilità, poi sfumata, dell’Atalanta scudettata: «Ci ho pensato dopo aver vinto l’Europa League ed esserci qualificati in Champions League. Pensavo di avere una squadra, che a parte l’Inter che era pensata da tutti come superiore, che adeguatamente rinforzata, se la poteva giocare con tutte le squadre. Forse sono stato poco credibile e poco convincente, ma siamo stati anche sfortunati perdendo diversi giocatori come Scamacca, Salvini o Kolasinac. Ma la squadra ha fatto il massimo che poteva fare. Sembra quasi normale arrivare in Champions e normale giocare con i grandi, ma non lo è. Penso che dopo 9 anni il prossimo anno sarà ancora più difficile».

INTENZIONE DI ANDARE VIA – Poi lo stesso Gasperini ha risposto in maniera netta su Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano, a detta dell’allenatore dell’Atalanta, andrà via a fine stagione: «Lookman? L’intenzione sua è di non restare». Il talentuoso attaccante del 1997 ha chiuso l’annata segnando 20 gol stagionali e anche mettendo a referto sette assist tra tutte le competizioni.