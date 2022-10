Gasperini: «Scudetto? Atalanta no, ma Inter in ripresa! Nostro obiettivo…»

Gian Piero Gasperini è intervenuto in diretta sulle frequenze di Radio Anch’io Sport per parlare della lotta scudetto in Serie A, la ripresa di Inter e Juventus e l’obiettivo della sua Atalanta.

OBIETTIVO – Gasperini non pensa al campionato, ma fissa un altro obiettivo alla portata dell’Atalanta: «Coppa Italia è il traguardo più raggiungibile per una società come l’Atalanta. In Italia questi sono gli obiettivi, poi ci sono le coppe ma sono anche più difficili per le stesse squadre italiane. Siamo arrivati due volte in finale e non siamo mai riusciti a vincere. Quest’anno è il nostro obiettivo».

SCUDETTO – Gasperini parla della lotta scudetto in Serie A: «È una stagione anomala considerando l’interruzione a metà novembre, ho la sensazione che tutti quanti stiano interpretando queste ultime cinque partite come se fosse un finale di stagione dove tutti devono arrivare alla miglior posizione per poi ripartire a gennaio. In questo momento c’è grande ripresa e attenzione da parte di tutte le squadre. L’Inter è in ripresa, sono convinto che loro e a la Juventus rientreranno presto nella lotta per le migliori posizioni del campionato, sono convinto. Scudetto? Abbiamo il vantaggio che non avendo obiettivi precisi possiamo pensare alla nostra ripresa senza guardare troppo alla classifica. Il calcio spinge a favore di squadre che hanno più seguito di tifosi, che sembra il primo requisito necessario per competere. Con le nostre risorse non possiamo dire di lottare per lo scudetto, così come non può dirlo l’Udinese che sta facendo cose importanti».