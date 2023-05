Gasperini rischia di non avere un big per Inter-Atalanta: l’infortunio!

Dopo la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, l’Inter sabato si ripresenterà nuovamente in campo per sfidare l’Atalanta. A San Siro è un vero match point per chiudere il discorso Champions League. Gasperini rischia di non avere Zappacosta

A RISCHIO − Scontro diretto per la Champions League sabato sera a San Siro tra Inter e Atalanta. I nerazzurri di Milano potranno chiudere ogni discorso trovando i tre punti contro la Dea. Gianpiero Gasperini rischia di perdere un big per la partita. Si tratta di Davide Zappacosta, che dopo aver trovato il gol nell’ultima uscita vittoria dell’Atalanta contro il Verona per 3-1 (ha segnato la rete del momentaneo pareggio), ha dovuto lasciare il campo per una distorsione alla caviglia. Non ha ancora recuperato.