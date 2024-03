Gasperini ripensa al 4-0: «Inter davvero forte ma Atalanta sfortunata!»

Momento di bilancio per Gian Piero Gasperini al termine di Juventus-Atalanta. In conferenza stampa l’allenatore torna anche sulla sfida contro l’Inter, che nonostante il secco 4-0 sembra non essere ancora superata.

PRIME QUATTRO – Dopo aver affrontato anche la Juventus l’Atalanta può fare il punto sulle sfide contro le attuali prime quattro squadre del campionato, fra cui l’Inter in vetta. Così ne parla Gian Piero Gasperini: «Quella con l’Inter è stata una partita, se vogliamo, anche particolare. L’Inter è veramente forte ma la partita ha preso una piega non fortunata per noi. Le altre partite sono state in difficoltà. Col Milan, contro cui abbiamo fatto un punto. Contro il Bologna secondo me meritavamo molto di più. Abbiamo buttato via la prestazione in quattro cinque minuti. Un po’ quello che stavamo facendo stasera, ma per fortuna abbiamo avuto una bella reazione e siamo riusciti a recuperarla».