Gasperini: “Rimpianto per Juventus-Atalanta? Anche con Inter e Lazio”

Condividi questo articolo

Gasperini ha parlato a Sky Sport al termine di Atalanta-Brescia, partita vinta 6-2 (vedi articolo). Il tecnico bergamasco è tornato sulla sfida di sabato contro la Juventus, col 2-2 arrivato su rigore di Cristiano Ronaldo al 90′, e l’ha aggiunto ai rimpianti degli altri scontri diretti con Inter (1-1, rigore sbagliato da Muriel allo scadere) e Lazio (da 0-3 a 3-3).

CHIUSURA IN POSITIVO – Gian Piero Gasperini non pensa ancora al PSG, ma a completare al meglio la Serie A. E all’ultima c’è Atalanta-Inter: «Abbiamo partite impegnative, tutte le prossime cinque. Credo che il modo migliore per arrivare a giocare il 12 agosto (col PSG, ndr) sia fare delle buone gare in campionato. Questo ti dà fiducia, condizione e mentalità: è chiaro che l’obiettivo è la Champions League, però manca una manciata di punti e c’è solo l’aritmetica. C’è solo il secondo posto che andiamo a giocarcela, nonostante Inter e Lazio siano grandi squadre. Non sarà facile, l’obiettivo primario è questo e ce la metteremo tutta».

BIG MATCH – Gasperini si esprime sui rimpianti per la vittoria dell’Atalanta sfumata al 90′ con la Juventus: «Ora no, ma sabato ho passato una notte complicata. Penso agli scontri diretti che abbiamo avuto quest’anno: Inter, Lazio e due volte la Juventus, che hanno avuto sempre una piega non fortunata per noi. Non tanto i punti persi con la SPAL in casa, o altri punti che più o meno tutte le squadre hanno perso. Ma in questi scontri diretti, con qualche punto in meno a loro e qualche punto in più a noi, saremmo stati molto vicini. Per la classifica che c’è in questo momento, a cinque-sei giornate dalla fine, sono stati quegli scontri diretti, anche per gli episodi, che ci potevano dare qualche punto in più ed essere vicini. Questo non significa vincere lo scudetto».