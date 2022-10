Gasperini: «Prestazione valida! Speriamo di ripeterci con Napoli ed Inter»

Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di DAZN nel corso del post-partita di Empoli-Atalanta. Queste le parole del tecnico degli orobici

PRESTAZIONE – Gasperini commenta il momento dell’Atalanta: «Tanti punti, tante vittorie. Quella di oggi ci da particolarmente soddisfazione, perché è stata ottenuta con una prestazione molto valida. Ci rilancia dopo la partita con la Lazio, in cui abbiamo fatto male. Questa è una bella ripartenza, adesso a cospetto di squadre importanti come il Napoli, poi avremo l’Inter, vedremo se sapremo ripeterci. Sogno? Non è il momento dei sogni, ma della gratificazione. I 27 punti ci mettono nelle migliori condizioni per esprimerci. In una settimana affronteremo il Napoli, una trasferta difficile come Lecce e poi l’Inter. Saranno incontri determinanti per capire qual è il nostro livello».