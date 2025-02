Gasperini ‘piange’: «Ma chi è l’arbitro?!» Poi attacca l’inviato

Gasperini furioso nel post partita di Atalanta-Torino, partita pareggiata 1-1 dalla Dea a Bergamo. L’allenatore ha poi attacco l’inviato di DAZN.

POLEMICA ARBITRALE – L’Atalanta ha ottenuto solamente un pareggio contro il Torino nella partita che si è giocata alle 18. Alla Dea è stato tolto un gol nel primo tempo, ma nella ripresa ha sbagliato un calcio di rigore con Mateo Retegui. Gasperini piange e si lamenta: «Dobbiamo capire chi è l’arbitro, se è quello in campo o quello che è al VAR. Ormai dobbiamo concentrarci su quello che è al VAR, perché quello che è in campo non conta più niente». La Dea ha perso strada dalla vetta, nonostante questo potesse diventare un weekend favorevole, visto che l’Inter giocherà contro il Milan nel derby mentre il Napoli andrà a Roma.

Gasperini non contento, attacca pure il collega di DAZN

ATTACCO AL COLLEGA – Allo stesso tempo, Gasperini, che dal punto di vista comportamentale e delle uscite dialettiche rimane sempre abbastanza discutibile, ha attaccato il collega di DAZN Davide Bernardi: «Non fare il furbo dai, la stai guardando. Non fare il furbo, la stai mandando in onda, cosa mi chiedi? Allora da dove caschi, dalle nuvole? Ormai nei falli di mano non si capisce più niente, allora vale tutto».