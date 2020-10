Gasperini: “Oggi le squadre di vertice giocano con la difesa a 3! L’Inter…”

Gasperini – ex allenatore dell’Inter, oggi sulla panchina dell’Atalanta -, intervenuto ai microfoni di “Sportitalia” durante il “Festival dello Sport”, ribadisce la sua posizione sulla difesa a tre. E come esempio prende proprio le squadre di vertice

TUTTI A TRE – La difesa a tre provata senza successo da Gian Piero Gasperini all’Inter continua a far discutere anche a distanza di anni. Ma il tecnico dell’Atalanta oggi può dire di aver avuto la sua rivincita: «Anche la stessa Inter con il 3-5-2 è passata a nuove soluzioni. Anche diverse. Atalanta, Inter, Juventus, Lazio e Roma oggi giocano con la difesa a tre. Le squadre che vanno per la maggiore in Italia giocano con moduli abbastanza simili. Poi ogni squadra si differenzia per le proprie caratteristiche. Tutte le squadre si sono rinforzate e per tutte c’è l’ambizione. Questo mi fa pensare che sarà un campionato più combattuto e difficile. L’Inter ha fatto veramente moltissimo sul mercato». Questa la risposta di Gasperini, orgoglioso del suo credo tattico di impronta europea.