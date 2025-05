Gasperini non nasconde: «Ho pensato anche allo scudetto!»

L’Atalanta si è qualificata matematicamente in Champions League vincendo contro la Roma. Gian Piero Gasperini non si nasconde in conferenza stampa, c’entra la lotta precedente con Inter e Napoli.

TRAGUARDO – L’Atalanta ha vinto per 2-1 con la Roma e ottenuto così la qualificazione matematica in Champions League. Lo scudetto e il sogno primo posto è sfumato dopo la sconfitta con l’Inter al Gewiss, Gian Piero Gasperini in conferenza stampa dice: «La qualificazione in Champions League ha un grande valore, io ho provato anche a cercare di fare di più pensando allo Scudetto, abbiamo centrato il secondo traguardo. Sono molto contento, per i giocatori, per l’ambiente. I tifosi avranno ancora un’occasione di andare in giro, mi raccomando di rinnovare il passaporto. Il balletto per festeggiare ci sta tutto, basta guardare le squadre che ci sono dietro, a partire dalla Roma, poi ci sono Juventus, Fiorentina, Lazio, Milan, Bologna. Ci sono delle piazze straordinarie, con delle società forti e dei numeri pazzeschi. Capiamo che a volte siamo un po’ antipatici agli avversari, ma cerchiamo sempre di giocare con ottime prestazioni. Le qualificazioni alla Champions sono tutte belle. Rientrare nelle coppe è molto difficile, ci sono società importantissime che quando escono fanno fatica. Se mi chiedi quella più bella, dico questa»