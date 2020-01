Gasperini: “Muriel, meglio se avesse segnato contro l’Inter! Atalanta…”

Gasperini ha parlato ai microfoni di “DAZN” al termine di Torino-Atalanta 0-7 (vedi articolo). Il tecnico degli orobici è tornato anche sul rigore sbagliato da Muriel contro l’Inter

ELOGI E RIMPIANTO DAGLI UNDICI METRI – Così Gian Piero Gasperini: «Non è facile per noi esprimerci con continuità, anzi io credo che lo stiamo facendo molto bene. Siamo in una posizione molto alta di classifica, se riuscissimo a giocare sempre così giocheremmo probabilmente a fianco alle primissime. Noi dobbiamo essere molto contenti così, qualche volta ci capita di non riuscire a esprimerci oppure magari di avere un po’ di calo nervoso o fisico. Però sono veramente molto poche le situazioni. Capita molto spesso di riuscire a giocare anche con le grandi, con le primissime… siamo riusciti a fare, ricordo quindici giorni fa con l’Inter, una grande partita a Milano. Ecco se Luis Muriel avesse fatto quel rigore, piuttosto che quello di questa sera, sarebbe stato meglio (ride, ndr)».