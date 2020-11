Gasperini: “Liverpool di un altro livello. Ci rifaremo contro l’Inter”

Gian Piero Gasperini Atalanta

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha commentato con amarezza lo 0-5 subito in casa dall’Atalanta contro il Liverpool. Ai microfoni di “Sky Sport”, l’allenatore nerazzurro ha lanciato la sfida alla formazione di Antonio Conte in vista della gara di domenica

DELUSIONE – Martedì nero per le formazioni italiane in Champions League. L’Atalanta prende cinque gol in casa dal Liverpool, l’Inter spreca e viene punita dal Real Madrid. Gian Piero Gasperini, tecnico dei bergamaschi, ai microfoni di “Sky Sport”, ha parlato così: «Il Liverpool questa sera è stato di un altro livello. Non è facile per le squadre italiane andare a giocare partite come quella che abbiamo giocato noi contro la Sampdoria, o a Crotone. Il nostro non è un campionato poco impegnativo, come quello olandese. È difficile per noi come per tutte le altre squadre impegnate in coppe europee, come Inter e Juventus. Peccato, ma abbiamo subito l’occasione di rifarci proprio contro l’Inter (domenica, ndr)».