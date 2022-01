Gasperini: «Lazio-Atalanta? Con l’Inter creato molte più situazioni da gol»

Per Gasperini secondo 0-0 consecutivo, Lazio-Atalanta (vedi articolo) dopo quello di domenica con l’Inter. A Sky Sport l’allenatore dei bergamaschi ha confrontato le due partite, giocate entrambe in emergenza per diversi positivi.

PUNTO CHE PESA – Gian Piero Gasperini, dopo Lazio-Atalanta 0-0, segnala le assenze dei suoi: «Attacco spuntato? Mancavano quattro giocatori nello stesso reparto, senza contare Jérémie Boga che non c’è ancora. Poi si è fatto male anche Aleksej Miranchuk, è rimasto Roberto Piccoli che ha fatto la sua partita. A un certo punto della gara abbiamo costruito anche qualcosa di buono. La nostra è stata una partita prettamente difensiva, contro l’Inter abbiamo creato sicuramente molte più situazioni da gol. Devo dire che, in questo momento, dobbiamo accettare questa situazione di grande emergenza: avevamo dieci giocatori fuori, sono tanti. Venire a giocare con la Lazio, che ha fatto grandi risultati, e averla ancora a distanza con una partita in meno ci permette di ripartire dopo questa sosta».