Gasperini si lamenta: «Recupero Inter-Atalanta? Volevo altra data»

A Gasperini non piace il fatto che Inter-Atalanta si recuperi mercoledì 28 febbraio, anziché giocarsi nel prossimo weekend per la partecipazione della capolista alla Supercoppa Italiana. Le sue lamentele arrivano da Supertele su DAZN.

C’È RAMMARICO – Stasera l’Atalanta ha battuto 5-0 il Frosinone, portandosi a -1 dal quarto posto in classifica di Serie A. Ma la squadra di Gian Piero Gasperini non tornerà a giocare prima di due settimane, complice il rinvio contro l’Inter. Di questo, proprio Gasperini si lamenta: «È chiaro, indubbiamente, che per noi sarebbe stato meglio giocare in questo momento. Però è anche vero che il calendario si sapeva che si sarebbe fermato in quest’occasione. Semmai un po’ di cose da dire le avrei sul fatto che ci hanno messo la domenica col Milan e il mercoledì il recupero con l’Inter. Poi mi pare ci sia il Bologna, l’Europa League, la Juventus, l’Europa League e la Fiorentina. Lì ci sarà un tour de force che faccio fatica a immaginare, perché cinque partite con le prime più l’Europa League in mezzo non è certamente il massimo. Avrei preferito magari un’altra data, evidentemente non si poteva non lo so. Però c’è ancora un po’ di tempo ad arrivare a metà febbraio, ci penseremo quando saremo lì».