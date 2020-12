Gasperini ironizza su Conte: “Necessario avere piano A… e piano B”

Gian Piero Gasperini Atalanta

Nella conferenza stampa di oggi alla vigilia della sfida tra Juventus e Atalanta, Gian Piero Gasperini – tecnico dei bergamaschi – ha ironizzato sull’ormai famoso “piano B” citato da Antonio Conte dopo l’eliminazione dalla Champions League.

IRONIA – Ormai è noto, quando Gian Piero Gasperini ha l’occasione di tirare frecciate all’Inter e ai suoi tesserati, di certo non se la fa sfuggire. Come capitato oggi, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la sua Atalanta e la Juventus. Il bersaglio di questa volta? Probabilmente Antonio Conte e il suo ormai famoso “piano B”. Ecco le sue parole: «Vediamo oggi cosa possiamo preparare, abbiamo un paio di soluzioni, vediamo. Oggi è l’unico giorno in cui possiamo provare qualcosa sul campo. Poi chiaro che contro la Juventus, ma un po’ contro tutte le squadre bisogna cercare di avere un piano A… e un piano B (ride, ndr)».