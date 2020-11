Gasperini: “Interruzioni non piacciono a nessuno. Dalla sfida...

Gasperini: “Interruzioni non piacciono a nessuno. Dalla sfida con l’Inter…”

Gian Piero Gasperini Atalanta

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la sua Atalanta e lo Spezia, Gian Piero Gasperini ha lamentato l’interruzione per le nazionali, che gli ha impedito di lavorare con la squadra al completo dal post-partita contro l’Inter.

INTERRUZIONE – Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha lamentato l’interruzione dettata dalla sosta per le nazionali, che ha impedito alla sua squadra di preparare la prossima di campionato con tutti gli effettivi: «Solo oggi rivedo otto giocatori fin dalla partita contro l’Inter, non è un problema, abbiamo quasi tutti a disposizione. Siamo nella situazione di dover passare sopra a tutto, le interruzioni non piacciono a nessuno, nemmeno alle altre squadre».