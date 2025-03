Gasperini: «Inter? Tante sconfitte di fila, ma giusto ora sognare»

Gasperini parla a sette giorni da Atalanta-Inter. L’allenatore orobico, dopo il clamoroso successo per 0-4 contro la Juventus all’Allianz Stadium, punta adesso alla sfida contro la Beneamata. Una partita che ovviamente può preparare con tranquillità non avendo altri impegni in settimana.

SOGNARE – Nel post partita su DAZN, Gian Piero Gasperini ha commentato la vittoria superlativa dell’Atalanta contro la Juventus all’Allianz Stadium per 4-0. Nel prossimo turno, la Dea giocherà contro l’Inter nello scontro diretto della ventinovesima giornata di campionato. Le due squadre arriveranno allo scontro con appena tre punti di distacco in classifica. Gasperini sogna lo scudetto e lancia un messaggio: «L’Atalanta e la gente devono sognare. Giusto che lo facciano, perché se ci credi i sogni si realizzano. L’Inter e il Napoli sono due squadre fortissime, che non sbagliano un colpo. Domenica abbiamo questa partita dove arriviamo da alcune sconfitte di fila. Non è mai successo all’Atalanta di giocare per il primo posto a questo punto della giornata». Gasp ha fatto riferimento anche alla partita di andata, quando l’Inter si è imposta 4-0 sulla Dea. Ma era ancora calcio di agosto e la stessa squadra orobica era priva di tanti giocatori importanti. Dal canto suo, l’Inter prima in classifica arriverà a Gewiss Stadium per fare una partita da grande squadra.