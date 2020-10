Gasperini: “Inter? Prima penso al Liverpool! Una differenza tra le due sfide”

Gian Piero Gasperini Atalanta

Gasperini è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Crotone-Atalanta, sfida vinta dalla Dea che alla prossima giornata di campionato sfiderà l’Inter a Bergamo. Il tecnico atalantino, prima di pensare alla squadra di Conte, preferisce concentrarsi sulla Champions League

PRIMA LA COPPA – Gian Piero Gasperini preferisce pensare alla Champions League e poi all’Inter, prossima avversaria in Champions League: «Se tengo di più alla sfida con il Liverpool o a quella con l’Inter? Non faccio classifiche, sono due competizioni completamente diverse. Sicuramente guardo prima al Liverpool perché intanto è la sfida più immediata e perché la Champions ha possibilità di recupero molto limitata. Col Liverpool sarà una partita di grande valore ai fini della classifica, quindi è innegabile che il risultato di martedì è determinante. Sul campionato c’è più tempo per rimediare qualche passo falso».