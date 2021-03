Gasperini: «Con l’Inter poche volte buone sensazioni. Lunedì questo spirito»

Gian Piero Gasperini Atalanta

Gasperini ha parlato a Sky Sport della partita contro l’Inter, che l’Atalanta giocherà lunedì. L’allenatore dei bergamaschi, dopo il 5-1 sul Crotone (vedi articolo), si è espresso sul rendimento recente nelle sfide tra nerazzurri.

SCONTRO DIRETTO – Lunedì l’Atalanta sarà ospite dell’Inter al Meazza. Gian Piero Gasperini, nel post partita dopo il 5-1 sul Crotone, parla del prossimo impegno: «Andremo con questo spirito e vedremo che partita verrà fuori. Strategia? Per fortuna ho un po’ di giorni. Finora ho pensato ad altro, erano partite ravvicinate. Con l’Inter ci siamo scontrati tante volte, è sempre stata una partita molto difficile. Mentre con altre dirette concorrenti come Milan, Napoli, Roma e Lazio abbiamo sempre avuto buone sensazioni quando incontriamo l’Inter e la Juventus no. Siamo riusciti a fare tanti buoni risultati, ma sappiamo di incontrare una squadra forte».