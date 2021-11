Gasperini: «Inter-Napoli? Spero in un pareggio! Campionato lunghissimo»

Gasperini, dopo il successo sullo Spezia (vedi articolo), ha parlato delle rivali per la zona Champions League. Il tecnico dell’Atalanta ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

PARI – Gian Piero Gasperini si gode i tre punti dell’Atalanta contro lo Spezia e si augura di poter guadagnare punti sulle dirette rivali per la corsa alla Champions League, come ad esempio l’Inter impegnata contro il Napoli: «Siamo lì in una buona posizione, è chiaro che quando ci sono gli scontri diretti quello che si spera sempre è che escano dei pareggi, così si guadagna un po’ su tutti. Però il campionato è lunghissimo e siamo in una fase in cui bisogna guardare soprattutto a noi stessi. Dopo questa vittoria adesso gli altri facciano un po’ quello che vogliono (ride, ndr). Noi comunque per una settimana siamo ancora in zona Champions League».