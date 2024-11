Gasperini: «Inter-Napoli? Non abbiamo nessuna ossessione di primato!»

Gian Piero Gasperini ha parlato al termine del match vinto dalla sua Atalanta con il punteggio di 2-1 contro un’ottima Udinese: netto il suo pensiero su Inter-Napoli.

LE DICHIARAZIONI – Gian Piero Gasperini è intervenuto a DAZN nel post-partita di Atalanta-Udinese, soffermandosi sul fatto che la vittoria per 2-1 dei suoi ragazzi abbia significato il sorpasso momentaneo su Inter e Napoli in classifica. Il tecnico dei lombardi ha però invitato alla calma: «Inter-Napoli? La guarderò per vedere una bella partita, ma la classifica rimane quella. Noi non abbiamo ossessioni di classifica. Abbiamo vinto e siamo felici del nostro risultato. La partita di stasera sarà il duello tra le prime due del campionato, quindi sicuramente da gustare».

Gasperini sulle reali ambizioni dell’Atalanta nel confronto con Inter, Napoli e non solo

IL PENSIERO – Gasperini ha poi proseguito esprimendosi su quelle che ritiene possano essere le velleità dell’Atalanta nel contesto del campionato italiano: «Credo sempre che i tifosi debbano sognare, non bisogna mai togliere i sogni alle persone. Poi dopo c’è la realtà del campionato, per cui parlare ora di scudetto non serve a niente. Piuttosto, dobbiamo pensare partita per partita, sia in Champions che in campionato. Poi, se a 7 giornate dalla fine ci fosse questa classifica, ne potremmo parlare».