Gasperini: «Inter e Juventus? Sfide per capire quanto siamo vicini»

Gian Piero Gasperini dopo la vittoria dell’Atalanta in Coppa Italia contro lo Spezia, attraverso i canali ufficiali del club ha parlato del quarto di finale contro l’Inter e della sfida di campionato contro la Juventus.

QUARTO DI FINALE – Gian Piero Gasperini dopo la vittoria in Coppa Italia agli ottavi di finale con lo Spezia, ha parlato della prossima sfida contro i nerazzurri ai quarti e non solo: «Penso all’Inter in Coppa Italia? Ci sono sempre degli impegni, non puoi mai dire qual è quello più importante. Abbiamo la Juventus e ci siamo conquistati questo quarto di finale e lo abbiamo fatto anche bene. Ci godiamo questo risultato, poi avremo poco tempo ma la testa è alla Juventus perché è una grande squadra. Dobbiamo capire quanto siamo vicini a questo tipo di squadre».