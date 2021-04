Gasperini: «Inter e Juventus fortissime. Qualcosa in più rispetto alle altre»

Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Atalanta ha parlato dell’Inter capolista e della Juventus

LIVELLO – Gian Piero Gasperini analizza la lotta per un posto in Champions League in Serie A, facendo dei riferimenti all’Inter di Antonio Conte attualmente in vetta alla classifica. Secondo il tecnico i nerazzurri ed i bianconeri sono le squadre migliori del campionato: «Vittoria della Juventus sul Napoli? La Juve rimane la Juve, una squadra fortissima alla pari dell’Inter che hanno qualcosina in più rispetto alle altre. Il Napoli rimane dentro alla lotta, a dimostrazione che non basta una vittoria per chiudere i giochi. Ci sono tutte le chance e le possibilità aperte».