Gasperini: “Inseguiamo il secondo posto, ulteriore record per...

Gasperini: “Inseguiamo il secondo posto, ulteriore record per l’Atalanta!”

Condividi questo articolo

Gian Piero Gasperini dopo Parma-Atalanta terminata 1-2 ai microfoni di “Rai Radio 1” ha commentato la lotta per il secondo posto, a detta sua un ulteriore record per la squadra bergamasca.

SECONDO POSTO – Gian Piero Gasperini dopo Parma-Atalanta dice la sua riguardo la lotta per il secondo posto: «Inseguiamo questo secondo posto che sarebbe un record ulteriore per la società dopo il terzo posto dell’anno scorso. Cerchiamo sempre di metterci delle motivazioni dentro ma chiaro che non è facile anche perché le motivazioni più importanti le abbiamo avute prima, e magari ne avremmo altre tra dieci giorni».

Fonte: Rai Radio 1 – GR1 Sport