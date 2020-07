Gasperini: “Ilicic non ancora stabile, ci manca”. Salta pure Atalanta-Inter?

Condividi questo articolo

Ilicic è un’assenza ormai fissa per Gasperini, che ha dovuto quasi sempre rinunciare allo sloveno dalla ripresa della Serie A per una distorsione alla caviglia. Anche in Milan-Atalanta 1-1 di stasera il numero 72 non era a disposizione (vedi articolo): potrebbe saltare anche l’ultima di campionato con l’Inter. Queste le parole del tecnico a Sky Sport.

IN EQUILIBRIO – Gian Piero Gasperini commenta Milan-Atalanta 1-1 di questa sera: «È un risultato che ci sta. Potevamo anche vincere, ma ci abbiamo provato fino alla fine. Non è facile vincere queste partite: sono equilibrate, c’è un po’ di stanchezza. Dopo queste undici giornate intense la lucidità non è la stessa. La squadra è andata sotto su calcio piazzato, ha messo tante cose per vincere la partita e secondo me c’è andata anche vicino. Non sono deluso di questo risultato. Bollettino di Josip Ilicic? Variabile, non ancora stabile. Vediamo: Ilicic è un giocatore che ci manca moltissimo, fino a febbraio-marzo era il giocatore più determinante nel nostro gioco d’attacco. Noi adattiamo un po’ Ruslan Malinovskyi e un po’ Mario Pasalic, poi c’è l’ingresso di Luis Fernando Muriel ma è chiaro che lui ci fa fare il salto di qualità. Speriamo che possa riprendersi presto».