Gasperini ha un obiettivo in testa, raggiungere l’Inter – TS

“Tuttosport” sottolinea come Gasperini per motivare la sua Atalanta abbia in testa di raggiungere l’Inter al terzo posto.

DIFESA DEL QUARTO POSTO – L’Atalanta punta a disputare la Champions League anche nella prossima stagione. Per farlo deve difendere il suo quarto posto dalle ambizioni di Roma e Napoli. Con gli azzurri chiaramente galvanizzati dalla vittoria della Coppa Italia. Ad oggi i bergamaschi comandano le operazioni e non hanno alcuna intenzione di mollare. Anzi, Gasperini rilancia. E punta al massimo.

INTER NEL MIRINO – In casa Atalanta non ci si accontenta del quarto posto. E c’è voglia di puntare al terzo, occupato dall’Inter. Ufficialmente cambia poco, 5 milioni di premio, ma dal punto di vista delle motivazioni la differenza è grandiosa. Vincere aiuta a vincere. E per Gasperini tenere l’Inter nel mirini ha un sapore speciale.