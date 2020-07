Gasperini: “Un giocatore infortunato, preoccupa”. Atalanta-Inter a rischio?

Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 sul Bologna (vedi articolo). L’allenatore ha informato sui giocatori usciti acciaccati dalla partita di stasera: fra questi ce n’è uno che, se dovesse avere un infortunio di un certo livello, potrebbe saltare Atalanta-Inter dell’ultima giornata il primo weekend di agosto.

LE CONDIZIONI – Gian Piero Gasperini aggiorna sui giocatori usciti acciaccati da Atalanta-Bologna: «José Luis Palomino aveva essenzialmente crampi, non dovrebbe avere grossi problemi. Berat Djimsiti è quello che preoccupa un po’ di più, perché ha preso una forte contusione sull’alluce. Se è una contusione e basta la recupera in fretta. Alejandro Gomez stanco? È chiaro che giocando ogni tre giorni può succedere che un giocatore recupera e qualcun altro meno. Il Papu è sempre fondamentale per noi, poi non essendoci Josip Ilicic sto partendo con lui più avanzato. È chiaro che gli chiedo anche molto, ma va sempre bene. Quando tornerà Ilicic fra i convocati? Adesso vediamo, faremo il massimo per cercare di recuperarlo».