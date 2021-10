Gasperini: «Fatico a capire il VAR in questa Serie A. Serve chiarezza»

Gasperini si allinea ai tanti addetti ai lavori che negli ultimi giorni hanno espresso perplessità riguardo all’uso del VAR (vedi articolo). Soprattutto dopo i match dell’Inter contro Juventus e Empoli. Il tecnico dell’Atalanta ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Lazio.

PROBLEMA SERIO – Queste le parole di Gian Piero Gasperini sul VAR e sugli arbitraggi nel campionato italiano: «Non sono mai stato ammonito nelle nove partite precedenti e sono stato buttato fuori domenica. Questo mi ha dato molto fastidio perché so quando ho delle colpe e quando non ne ho. Dopodiché c’è un problema molto più serio che non riguarda me e non riguarda l’Atalanta, ma che è generale e finalmente dopo tanto tempo comincia a venir fuori. In questo calcio di Serie A faccio fatica a capire i gialli, i contrasti, i falli di mano, il VAR. Troppe cose che non riesco a capire, eppure sono dentro al calcio da tanti anni. Non le capisco io, non le capiscono i giocatori e non le capisce il pubblico. Va fatta un po’ di chiarezza».