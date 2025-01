Gasperini: «Fatica dopo Supercoppa? Il 2 giocato e allenati bene»

Gasperini, dopo la partita tra Udinese e Atalanta, ha parlato in conferenza stampa riferendosi anche alla Supercoppa, dove in semifinale l’Inter ha avuto la meglio.

SUPERIORITÀ ATLETICA – Gian Piero Gasperini ha commentato il pareggio dell’Atalanta sul campo dell’Udinese, che arriva nove giorni dalla sconfitta contro l’Inter in Supercoppa italiana: «Fatica a contenere l’Udinese sul piano fisico e atletico. Motivo? Abbiamo trovato una squadra più forte fisicamente, in queste condizioni abbiamo sempre fatto fatica. L’andare in Arabia ha inciso? Difatti, abbiamo giocato. Ci siamo andati e abbiamo giocato il 2 gennaio, ci siamo allenati bene. Non avevo la sensazione che fossimo in difficoltà atletica, altrimenti non saremmo venuti fuori nel secondo tempo».