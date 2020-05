Gasperini: “Dopo l’esonero all’Inter splendido messaggio da Guardiola”

Gasperini torna a parlare e cita, stavolta però senza grosse polemiche, il suo passaggio all’Inter. L’allenatore dell’Atalanta, intervistato dal quotidiano inglese The Guardian, ha ricordato come a seguito dell’esonero in nerazzurro datato settembre 2011 abbia potuto conoscere Guardiola.

IL PREMIO DOPO L’ESONERO – Gian Piero Gasperini ha sempre ricordato la sua esperienza all’Inter in maniera negativa. L’allenatore dell’Atalanta ora rivela come gli sia servita per fare una conoscenza di rilievo: «Ero stato appena esonerato dall’Inter perché non avevo la stessa visione della dirigenza. Lì ho ricevuto uno splendido messaggio: Pep Guardiola voleva incontrarmi e mi ha invitato a seguire le sue sessioni di allenamento al Barcellona. Quello era un momento duro della mia carriera e vedere come un allenatore straordinario come Guardiola sia stato vicino a me, in quel periodo, dice tutto del tipo di persona che è. Mi ha reso felice. La difesa a tre? È un orgoglio. L’ho suggerita molti anni fa, quando allenavo nel settore giovanile della Juventus. All’epoca mi dicevano di essere troppo difensivo, ho dimostrato di essere l’opposto: i tre difensori partecipano al gioco, sono allenati per dare un contributo offensivo. La formazione non conta, l’importante è con quanti uomini attacchi o difendi. Non credo e non crederò mai al concetto di aspettare che il tuo avversario faccia un errore: ritengo che si debba provare a rubare la palla per attaccare».

Fonte: TheGuardian.com – Fabrizio Romano