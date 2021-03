Gasperini: Â«Crotone prima dell’Inter. L’Atalanta non pensa allo scudettoÂ»

Gasperini: «Crotone prima dell’Inter. L’Atalanta non pensa allo scudetto»

Condividi questo articolo

Gasperini Atalanta-Inter

Gasperini, tecnico dell’Atalanta, prima della sfida contro il Crotone in conferenza stampa ha parlato anche dei prossimi impegni, come quello di lunedì prossimo contro l’Inter.

CROTONE E NON SOLO – Gasperini in conferenza stampa in vista della sfida contro il Crotone, fa riferimento anche agli impegni futuri: «Ci prenderemo un giorno di riposo già giovedì, non è tantissimo avere un giorno in più però rispetto a prima è diverso. Ti aiuta a superare lievi infortuni: non sono grandi infortuni, ma con un giorno in più recuperi meglio. La cosa evidente è che nel medio periodo ci siamo, riusciamo ad essere competitivi. Inter? Non pensiamo a vincere lo scudetto».