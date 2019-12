Gasperini: “Coppa Italia? Occhio all’Inter! Serie A, dobbiamo approfittare”

Gasperini ha fatto il punto della situazione sulla grande annata dell’Atalanta ai microfoni di “Bergamo Tv”. Il tecnico dei nerazzurri parla anche del percorso in Coppa Italia dei suoi: probabilmente toccherà l’Inter di Conte. Di seguito le sue dichiarazioni, riprese da “Calciomercato.com”

VERSO IL 2020 – Gian Piero Gasperini si prepara alle prossime sfide con la sua Atalanta: «La Champions è una manifestazione nettamente al di sopra delle altre, ottenere la qualificazione è stato un grande traguardo, con il Valencia ce la giochiamo ma lo pensano anche loro. Coppa Italia? E’ un po’ strana, dovremo giocare a Firenze e probabilmente ancora in trasferta con l’Inter: bisogna arrivare al momento giusto. Campionato? Ci sono squadre in ritardo come Milan e Napoli: è ancora una volta un torneo in cui dobbiamo essere bravi ad approfittarne, in alcuni casi secondo me non lo abbiamo fatto».