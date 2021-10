Gasperini: «Con l’Inter partita più equilibrata, Atalanta-Milan condizionata»

Gasperini esce con un punto dalle partite contro Inter e Milan. L’allenatore dell’Atalanta, sconfitto 2-3 dai rossoneri stasera (vedi articolo), a DAZN commenta le differenze.

PASSO INDIETRO – A Gian Piero Gasperini non va giù la partita dell’Atalanta di stasera, otto giorni dopo il 2-2 del Meazza: «Chiaramente con l’Inter è stata una partita più equilibrata, questa sera è stata condizionata da quel gol dopo trenta secondi. Io ho visto un Milan molto forte e veloce comunque, con caratteristiche che in Italia hanno in pochi. Noi abbiamo altri tipi di caratteristiche, loro come rapidità soprattutto davanti se hanno la possibilità di giocare di rimessa diventano sempre molto insidiosi. È chiaro che ogni gara ha la sua storia: noi abbiamo avuto delle opportunità che se riesci a pareggiare poi la partita prende un’altra piega. Però non toglie nulla ai meriti del Milan».