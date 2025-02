Gasperini ci crede: «Prima vedevo l’Inter favorita, ora ci siamo»

Gian Piero Gasperini è orgoglioso della squadra e della vittoria della sua Atalanta contro l’Empoli. L’allenatore crede allo scudetto e lo dice su Sky Sport.

ORGOGLIO – Gian Piero Gasperini non fa un passo indietro verso il primo posto: «Questa è una squadra che può vincere o perdere, ma non è mai mancata sotto il profilo delle prestazioni. Noi abbiamo vinto a Verona, Como, poi oggi altre squadre hanno perso lì. Le partite non sono mai facili, siamo stati bravi a renderla facile. Lookman? Non so cosa intendi con professionalità, andiamo avanti. Siamo tutti professionisti, ha fatto una buona gara e ha segnato. Gasperini, lo scudetto? Abbiamo una straordinaria classifica dopo 26 giornate. Adesso domenica c’è un’altra giornata col Venezia, non è facile. Il nostro obiettivo è di avvicinare una delle due dopo lo scontro diretto tra di loro, poi andremo avanti in questo modo. L’Atalanta sta facendo un percorso straordinario e siamo orgogliosi. Le partite dipendono dai momenti delle avversarie: anche sotto in classifica ci sono squadre di valore e ti possono mettere in difficoltà. Gli esempi ci sono ogni settimana. Cambiano i climi, il numero di partite giocate e altro. A marzo e aprile si decide molto, non si fanno previsioni. Ci sono sempre trappole e difficoltà. A gennaio siamo stati sfortunati con gli infortuni. Gasperini, ci credevi prima? Siamo stati a lungo in testa alla classifica, se devo dire la verità dopo l’Europa League vedevo l’Inter su tutte. Noi ce la volevamo giocare con le altre, dopo è andata così»