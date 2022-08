Gasperini: «Chiedo attaccanti da anni! L’Inter prende Lukaku: ci sarà un motivo»

Gasperini ribadisce la volontà di avere un attaccante nell’Atalanta, dopo le critiche per la questione Malinovskyi. Dopo l’1-1 col Milan (vedi articolo), il tecnico dei bergamaschi segnala come l’Inter abbia comprato Lukaku per lo stesso motivo per cui lui insiste sul mercato.

LA RICHIESTA – Gian Piero Gasperini vuole giocatori più offensivi per l’Atalanta: «Ruslan Malinovskyi è entrato con la Sampdoria, ha giocato le amichevoli. Il fatto che io, come allenatore, possa chiedere degli attaccanti non è una novità: lo faccio da anni. Non è un caso che il Napoli va a prendere due-tre attaccanti, la Roma va a prendere gli attaccanti, la Juventus va a prendere gli attaccanti, l’Inter va a prendere Romelu Lukaku: ci sarà un motivo. Altrimenti saremmo troppo furbi noi».