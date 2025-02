Gasperini cambia: «Faremo di tutto per vincere lo scudetto!»

Gian Piero Gasperini ha totalmente cambiato registro dopo la partita tra Atalanta e Cagliari. L’allenatore dei bergamaschi avverte Inter e Napoli su Dazn.

AVVERTIMENTO – L’Atalanta ha pareggiato contro il Cagliari per 0-0 non approfittando del weekend favorevole di campionato rispetto a Inter e Napoli. Gian Piero Gasperini, comunque, avverte le rivali per lo scudetto parlando in questo modo su Dazn e sorprendendo chiunque: «I punti si possono ottenere anche così. In questo periodo siamo in difficoltà numerica, proprio in attacco. In difesa ti difendi sempre, hai soluzioni. Davanti in attacco è difficile se continuiamo a giocare con centrocampisti e non attaccanti. Facciamo fatica a vincere soprattutto in casa nonostante si creino le occasioni per segnare. Viene fuori un risultato del genere dopo una prestazione di alto livello. Non siamo in così tanti fuori, mancano solo Lookman e Kolasinac. Dobbiamo prendere atto che siamo così, dobbiamo accettare che in queste partite non possiamo fare tanto di più. Gasperini, cosa non va in questo periodo? Siamo semplicemente sottotono. Facciamo qualche fatica in più, ma sono sicuro che la squadra finirà bene il girone di ritorno ritrovando i suoi giocatori chiave. Gasperini, Vedete Lazio-Napoli e Juventus-Inter? Noi crediamo di poter vincere lo scudetto e faremo di tutto per vincerlo»