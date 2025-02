Gasperini lamenta: «Avessimo due rigori in più saremmo insieme all’Inter!»

L’Atalanta rialza la testa in campionato, battendo ben 5-0 il Verona. Al termine della gara Gian Piero Gasperini della Dea interviene in conferenza per rivendicare la posizione in classifica, che attualmente vede la sua squadra a -1 dall’Inter.

PUNTI E CLASSIFICA – Dopo la risposta dell’Atalanta sul campo del Verona, nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A, Gianpiero Gasperini risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Sulla vittoria e sulla posizione in classifica, che vede la Dea a -1 dall’Inter in campo solo lunedì, l’allenatoroe dichiara: «Oggi abbiamo una classifica straordinaria. Bisogna anche dire che abbiamo perso qualche punto per aver gestito male diverse palle inattive, oltre ad avere una percentuale di rigori bassa. Se ne avessimo fatti due in più probabilmente adesso saremmo insieme all’Inter».

L’Atalanta insegue l’Inter: le sensazioni di Gasperini

PARTE DEL CALCIO – Gianpiero Gasperini prosegue, poi, sul momento dell’Atalanta e sullo stato di grazia del suo attaccante, oggi reduce da un poker al Verona: «Autostima ritrovata? Abbiamo pareggiato a Barcellona, fatto delle grandi partite contro Como e Torino. Questo è il calcio, non serve ritrovare alcuna autostima. L’Atalanta è una squadra che è sempre stata all’altezza. Fa parte del calcio, chi non capisce questo vuol dire che non segue molto attentamente. Retegui è straordinario. Quando la squadra domina, come oggi, è un realizzatore straordinario perchè venti gol fino a qui sono un numero incredibile. Ci sono anche partite che non domina, quando sei costretto a difendere, ci sono dei margini di miglioramento».