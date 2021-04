Gasperini ha parlato al termine di Fiorentina-Atalanta 2-3 (vedi articolo) intervistato da “Sky Calcio Club”. L’allenatore dei bergamaschi ritiene che i suoi non possano garantirsi certi acquisti, e usa Lukaku e Barella come modelli.

FASCIA DI VALORE – Gian Piero Gasperini specifica i suoi obiettivi: «L’Atalanta deve giocarsela con certi tipi di giocatori. Non potrà mai permettersi di comprare giocatori come ha fatto con Romelu Lukaku o Nicolò Barella l’Inter. Abbiamo un target, anche di contratti, decisamente più basso ma questo non vuol dire che non dobbiamo giocarcela. Per vincere lo scudetto, come traguardo che l’Atalanta deve partire, mi sembra eccessivo. È voler mettere un carico da novanta che non c’è. Poi, se dovesse succedere, non ci tiriamo indietro (ride, ndr)».