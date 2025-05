Gasperini-Atalanta ai saluti. La Roma non è solo un’ipotesi: contatti in corso!

Dopo le novità su Paolo Vanoli e il Torino, anche la panchina dell’Atalanta trema. Gasperini sembra sempre più indirizzato verso l’addio: c’è la Roma sullo sfondo.

ALTRO CAMBIO – La lunga e intensa storia d’amore tra Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta sembra essere arrivata ai titoli di coda. Tra le panchine che potrebbero “saltare” alla fine della stagione 2024/2025 c’è anche quella della Dea, che si vedrebbe così costretta a un cambio d’allenatore dopo ben nove anni. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dopo aver appurato l’assenza di presupposti per proseguire ancora insieme, il tecnico avrebbe formalmente chiesto al club bergamasco di poter trattare con altre squadre. In questo scenario si inserisce prepotentemente la Roma.

Gasperini verso l’addio all’Atalanta: la pista Roma diventa sempre più concreta!

OTTIMISMO – Com’è noto ormai da diversi mesi, dopo aver riportato la Roma nella parte alta della classifica, Claudio Ranieri lascerà definitivamente il ruolo di allenatore. La prima scelta della dirigenza giallorossa è proprio Gasperini, particolarmente desiderato e già contattato. Il dialogo fra le parti, avvenuto nelle ultime ore, risulta positivo e affiatato, anche grazie alla mediazione dello stesso Ranieri. Attualmente la proposta sul piatto è quella di un contratto di tre anni, per il quale sembra possa chiudersi in breve tempo. Prima di pronunciare il sì definitivo, però, Gasperini vuole accertarsi che la proprietà romanista abbia intenzione di investire seriamente in un progetto consistente.