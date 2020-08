Gasperini: “Atalanta per lo Scudetto? Non partiamo con questo obiettivo”

Gian Piero Gasperini, dopo l’eliminazione in UEFA Champions League contro il Paris Saint-Germain, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato della prossima stagione facendo riferimento allo scudetto.

LO SCUDETTO – Gian Piero Gasperini, deluso per l’eliminazione con beffa nel finale in Atalanta-PSG, ai microfoni di Sky ha parlato del prossimo campionato di Serie A: «Scudetto? Non possiamo porci questo come obiettivo. Quest’anno è stato particolare, siamo terzi per il secondo anno di fila. Ci sono due grandi squadre arrivate 10-12 punti dietro di noi, erano già forti e potrebbero diventarlo. Noi non partiamo con l’obiettivo dello Scudetto. Avremo qualcosa in più, poi dipenderà da molte cose».