Gasperini: «Atalanta, queste partite dispendiose. Compresa l’Inter lunedì»

Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo Atalanta-Spezia 3-1, anticipo di stasera in Serie A (vedi articolo). Il tecnico dei bergamaschi è brevemente tornato sull’1-0 contro l’Inter di lunedì, stavolta senza mostrare rammarico.

DIFFICOLTÀ PREVISTE – L’Atalanta ci ha messo cinquantatré minuti per sbloccare l’anticipo con lo Spezia, poi vinto 3-1. Gian Piero Gasperini valuta le difficoltà avute, senza ritenere che i suoi nel primo tempo abbiano pagato gli impegni ravvicinati: «Problemi nel primo tempo? Non parliamo di carichi. Sono tutte partite dispendiose, compresa quella contro l’Inter che abbiamo giocato lunedì. Oggi molto merito allo Spezia, che ho visto con le big esprimersi a questo modo. Non era facile andarli a prendere, giocano con qualità e tecnica. Sanno come muoversi, hanno dei buoni giocatori, poi le partite sono di novanta minuti».