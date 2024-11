Gasperini: «Atalanta non si nasconde! Scudetto? Dobbiamo crescere»

Gasperini dopo Napoli-Atalanta 0-3 in un suo intervento su DAZN si è detto molto felice per la vittoria maturata al Maradona contro i primi in classifica. Riguardo la lotta scudetto il tecnico bergamasco però non si nasconde.

LOTTA SCUDETTO – Gian Piero Gasperini è fiero per questa incredibile vittoria dell’Atalanta contro il Napoli primo in classifica: «Noi non ci nascondiamo, pensiamo di misurarci anche con queste squadre. Queste partite sono una bilancia anche per noi, perché vieni a giocare a Napoli contro una squadra forte che ha fatto cose straordinarie, serviva una grande prestazione e lo abbiamo fatto. Siamo cresciuti in personalità e tecnica, abbiamo sfoderato una partita bellissima per noi soprattutto per il valore dell’avversario. Atalanta da scudetto? Oggi abbiamo giocato contro la prima in classifica. Abbiamo bisogno di crescere, stiamo avendo buone risposte da tutti, perché dal mercato sono arrivati undici giocatori nuovi. Il Napoli ha una grande squadre e di questo ne ero sicuro».