Gasperini: “Atalanta molto vicina a Inter e Lazio! Juventus test Champions”

Condividi questo articolo

Gasperini ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta dalla sua Atalanta contro la Sampdoria. Il tecnico di Grugliasco si esprime sul distacco da Inter e Lazio in vista della sfida contro la Juventus

ATALANTA MOMENTANEAMENTE TERZA – Così Gian Piero Gasperini: «Noi guardiamo la classifica e abbiamo bisogno di sei punti per la matematica (in Champions League, ndr). Siamo adesso anche molto vicini all’Inter e alla Lazio. Con la Juventus può essere un test in previsione Champions anche per abituarci al valore di una squadra che in Champions può vincere».