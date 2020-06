Gasperini: “Atalanta a -4 dall’Inter, ma obiettivo un altro. Ancora lunga”

Gasperini per il momento gira al largo da possibili pensieri di superare l’Inter. L’allenatore dell’Atalanta, dopo la vittoria in rimonta da 0-2 a 3-2 contro la Lazio (vedi articolo), ha parlato in conferenza della posizione di classifica dei bergamaschi.

DAVANTI E DIETRO – Gian Piero Gasperini si guarda attorno, lasciando aperto ogni discorso di classifica per l’Atalanta: «Il nostro obiettivo è la Champions League, questo sì. Poi più alta la posizione in classifica meglio è, ma il campionato è ancora lungo. Noi siamo a quattro punti dall’Inter e a sei (di vantaggio, ndr) dalla Roma, siamo a -8 dalla Lazio e a +12 dal Napoli. Sono tutte grandissime squadre, ci sono ancora dodici partite: è chiaro che le vittorie come quella di questa sera ti danno morale altissimo, però è ancora presto».