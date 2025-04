Gasperini: «Atalanta, provato a bluffare sullo scudetto» Poi complimenti a Inzaghi

Gasperini a margine del Premio USSI consegnato a Coverciano, in un’intervista a Sky Sport ha parlato della lotta scudetto. Poi un complimenti a Inzaghi e Conte.

AMBIZIOSO – Gian Piero Gasperini ringrazia per il premio, parla degli obiettivi dell’Atalanta e si complimenta con i colleghi: «Mi fa piacere che il premio sia stato assegnato a me da un’associazione così importante. È riferito alla scorsa stagione, speriamo di fare qualcosa di buono anche in questa. Se penso che l’Atalanta in Champions venga data per scontata? Spero e mi auguro di no, per me rappresenta il traguardo massimo per l’Atalanta in questo momento, anche se abbiamo provato a bluffare un po’ sullo scudetto. Più per darci una spinta e perché ci siamo ritrovati lì a 9 giornate dalla fine. Però sarebbe l’ennesimo risultato eccezionale dell’Atalanta». Non sono mancati i complimenti ad alcuni colleghi: «Premio a Conte o a Inzaghi? Tutti e due e non sbagli. Anche perché lo meritano», ha sottolineato Gasp, riconoscendo i meriti dei due allenatori protagonisti in Serie A.

Lotta scudetto in Serie A, Napoli ora favorito

FINALE DI STAGIONE – Gasperini si è soffermato anche sulla corsa al tricolore: «Napoli con mezzo scudetto in tasca? Se dicessi così farebbero tutti gli scongiuri, però sono straordinari. Con l’entusiasmo che hanno, con questi tre punti di vantaggio e il calendario, è sicuramente il favorito». Infine, una precisazione sul proprio futuro: «Non ho mai detto che vado via, ma che non rinnovavo ed è diverso. L’obiettivo comunque ora è solo raggiungere la Champions League».