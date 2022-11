Gasperini: «Archiviato Lecce, ora testa all’Inter! Zero distrazioni»

Gian Piero Gasperini in un’intervista sui canali ufficiali dell’Atalanta ha espresso la sua opinione riguardo la prossima partita con l’Inter in programma domenica.

BIG-MATCH – Gasperini non è soddisfatto della prestazione vista contro il Lecce ma ora l’Atalanta dovrà vedersela con l’Inter domenica. Queste le sue parole sul sito ufficiale del club: «Dopo il Lecce ora abbiamo questa partita con l’Inter e quindi non possiamo distrarci un attimo. Dobbiamo ricaricare perché si è rifatto male Marten De Roon e questo per noi è molto grave, dobbiamo ricaricarci in vista di domenica».