Gasperini: «Arbitri dello scudetto? No, di noi stessi! Abbiamo un traguardo»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Atalanta contro lo Spezia, il tecnico Gian Piero Gasperini ha detto la sua sulla lotta scudetto e sulla gara della prossima giornata contro il Milan. Con l’Inter, naturalmente, come spettatrice.

GARA IMPORTANTE – Gian Piero Gasperini si proietta già alla prossima giornata, quando a San Siro la sua Atalanta dovrà affrontare il Milan. Una sfida importante per lo scudetto, ma anche per l’Europa. Come sottolinea il tecnico: «I risultati ci hanno sempre dato ragione. Nel girone d’andata abbiamo fatto il record di 38 punti e qualcuno ha pensato anche allo scudetto. Ma se si ragiona in questi termini per l’Atalanta è molto pericoloso. Noi saremo arbitri di noi stessi, non dello scudetto. La prossima sarà una gara importante per raggiungere l’Europa. Per noi sarebbe un traguardo fantastico e a cui teniamo molto».