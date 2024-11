Gasperini apre a Maldini: «Profilo che fa per noi!» Inter avvisata

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato della possibilità che l’Atalanta affondi il colpo per il calciatore del Monza Daniel Maldini, apprezzato anche dall’Inter.

LA SITUAZIONE – Daniel Maldini rappresenta uno dei calciatori italiani che stanno maggiormente stupendo in questo inizio di stagione, tanto da essere stato inserito sul taccuino di club come Inter e Atalanta. I nerazzurri hanno visionato il figlio d’arte dal vivo, con il direttore sportivo Piero Ausilio che ha deciso di seguirlo da vicino per osservarne i progressi effettuati in questo inizio di stagione. Al momento si tratta solo di un interesse, per cui né l’Inter né l’Atalanta hanno avviato i contatti con il Monza per ingaggiarlo nella prossima sessione estiva.

Maldini sul taccuino dell’Atalanta. Inter, senti Gasperini

LE DICHIARAZIONI – Intervistato da Radio Anch’io Sport, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha aperto alla possibilità del suo acquisto da parte dei bergamaschi. In particolare, un elemento stimola tale ipotesi: «Sicuramente è un ragazzo che sta facendo molto bene. L’Atalanta si deve guardare in giro, soprattutto su questo profilo di giocatori. Sono i profili che può permettersi, che può far migliorare e far crescere. L’obiettivo più importante per l’Atalanta sono i bilanci. La tipologia di giocatore a cui pensiamo è molto simile a quella di Maldini». Insomma, l’Inter dovrà fare i conti con l’Atalanta nella corsa all’ingaggio del classe 2001.