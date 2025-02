Gasperini annuncia: «Atalanta, nessun rinnovo! Lookman? Non volevo offendere»

Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Empoli, ha annunciato che non proseguirà il suo percorso con l’Atalanta oltre il rinnovo. Poi ha risposto sul “caso Lookman“.

SUL FUTURO – Gian Piero Gasperini spiazza tutti in conferenza stampa annunciando l’addio all’Atalanta: «C’è un inizio e una fine, non ci saranno ulteriori rinnovi. Vedremo se andremo a scadenza o se interromperemo».

OBIETTIVI – Gasperini poi riguardo gli obiettivi: «Sulla condizione emotiva penso sia la cosa più facile. L’Inter è a 4 punti, la Juventus è dietro 5 punti. Per natura non mi guardo dietro, mi guardo avanti. Psicologicamente la reazione è più facile».

Lookman stizzito dopo le dichiarazioni di Gasperini: altra risposta

ANCORA – Sul caso Lookman è tornato a parlare Gasperini: «Lookman ha avuto un impatto straordinario, tutto quello è nato dopo. La mia non voleva essere una frase offensiva. Avrei voluto che un giocatore forte come lui avesse fatto un gesto nei confronti di De Ketelaere dicendo ‘dai tieni la palla, buttala dentro. Lookman può diventare un rigorista, sarebbe una capacità realizzativa ulteriore. Parlo sempre di fronte a tutta la squadra, è una cosa che non ha mai sfiorato la società. Il giocatore si è sentito offeso, ma non volevo offendere nessuno».