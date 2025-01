Gasperini ammette: «Incontrate Inter e le altre prime, gare dure!»

Gasperini racconta l’ultimo periodo della sua Atalanta, che in questo gennaio ha incontrato pure l’Inter in semifinale di Supercoppa.

PARTITE DURE E TIRATE – Domani l’Atalanta giocherà in Champions League nella penultima giornata della fase campionato contro lo Sturm Graz. La Dea, dopo il KO contro il Napoli in campionato che l’ha fatta scivolare a meno sette dagli azzurri e a meno quattro dall’Inter, cercherà il riscatto. Gian Piero Gasperini, raggiunto da Sky Sport, ha commentato l’ultimo periodo della sua squadra: «Abbiamo incontrato di fila Inter, Lazio, Juve e Napoli, le prime in Italia oltre a noi, e sono state partite dure e tirate. Si possono avere alti e bassi ma stiamo andando bene. Domani l’unica cosa a cui dobbiamo stare attenti è di non sottovalutare l’avversario. Vogliamo chiudere la qualificazione, abbiamo un’occasione e vogliamo centrare l’obiettivo. Dobbiamo dimenticare subito la partita precedente e concentrarci su quella successiva».