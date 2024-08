Gasiorowski non blindato? Allenatore del Valencia Baraja: «Mercato aperto!»

Yarek Gasiorowski, in forza al Valencia, rappresenta uno dei calciatori accostati all’Inter in questa sessione estiva di calciomercato. Il difensore spagnolo viene considerato molto importante dalla sua squadra, che però non esclude del tutto l’ipotesi di una sua cessione.

L’IPOTESI – Yarek Gasiorowski è uno dei nomi di cui si è parlato in ottica calciomercato estivo per la difesa dell’Inter. Il calciatore spagnolo, vincitore dell’ultimo Europeo U-19 con la sua Nazionale, è stato seguito dai nerazzurri fino a quando non si è preso contezza del fatto che il Valencia, la sua squadra di proprietà, non fosse intenzionato a lasciarlo partire per la cifra ritenuta opportuna dall’Inter.

Gasiorowski molto apprezzato dall’allenatore Baraja: ma il Valencia non può escludere nulla!

LA CONFESSIONE – Del futuro di Gasiorowski ha parlato il tecnico del Valencia Ruben Baraja, nella conferenza stampa di vigilia del primo incontro di questa Liga contro il Barcellona. Secondo l’allenatore spagnolo, il valore del calciatore non si discute ma le vie del mercato non permettono di esprimersi con sicurezza sulla sua permanenza: «Per me, è pronto a competere con garanzie, è stato tra i migliori dell’Europeo Under 19 dove giocano i migliori della sua età e noi ci fidiamo ciecamente di lui. Al contempo, però, il mercato è aperto. A tante squadre mancano dei giocatori, ma il mercato è così. Ci sono delle realtà che non possiamo controllare, tanto che vediamo anche situazioni di giocatori che lasciano i propri club per molti soldi».